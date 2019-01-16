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ФГВФЛ может стать администратором Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни
21:28 15.01.2019 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может стать администратором Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни. Такая норма закреплена в законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни, утвержденном на заседании Нацкомфинуслуг 15 января.
Согласно обнародованному на сайте регулятора документу, этот законопроект также регулирует отношения между Фондом, банками, страховыми компаниями, специализирующимися на страховании жизни, Нацкомифнуслуг и НБУ. Определяются полномочия Фонда по выводу с рынка неплатежеспособных банков и страховых компаний, которым аннулировали лицензию, а также их ликвидацию.
Кроме того, отмечается, что основными заданиями Фонда, в частности, является введение реестра его участников, аккумулирование средств, инвестирование их в ценные бумаги Украины, организация мероприятий по осуществлению выплат.
Фонд подотчетен Верховной Раде Украины, Кабинету министров, НБУ и Нацкомфинуслуг и ежегодно составляет отчет.
Административный совет Фонда состоит из семи лиц, срок полномочий - 4 года. По одному представителю от Кабмина и профильного комитета Верховной Рады, по два от НБУ, Нацкомфинуслуг и руководитель-распорядитель Фонда.
Участниками Фонда являются банки страховые компании. Участие в Фонде является обязательным.
Источником формирования средств Фонда от страховых компаний, в частности, является начальный, специальный и регулярные сборы. Минимальный объем средств, кроме государственных ценных бумаг, не может быть менее 0,5% суммы гарантированных выплат по договорам страхования жизни в пределах граничной суммы с учетом суммы платежей которые должны поступить в течение текущего квартала.
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