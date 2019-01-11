Финансовые новости
- |
- 11.01.19
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе-ноябре страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,2% до 4,1 млрд гривен
16:43 11.01.2019 |
В январе-ноябре 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 21,2% до 4,094 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,377 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за январь-ноябрь заключено 7 092 079 договоров по ОСАГО, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года (6 759 276 договоров).
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 11,8% до 1 923,499 млн гривен.
Из них 310,836 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 48,5% больше суммы, выплаченной в январе-ноябре 2017 года (209,265 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Срок на реформу: как изменится управление украинской ГТС в 2019 году
ТОП-НОВОСТИ
|Скидки на киевские новостройки продлят до конца января
|Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»
|Прокуроры США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
|Big Mac index: гривня оказалась одной из самых недооцененных валют мира
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-ноябре страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,2% до 4,1 млрд гривен
|НБУ будет штрафовать банки за рискованные валютные сделки
|Доллар дешевеет 11 января в ожидании данных об инфляции в США, курс фунта растет
|Цены на медь и золото в Европе 11 января выросли на фоне ослабления доллара
|НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты до 30% или полностью ее отменить
|Остатки средств на корсчетах банков на 11.01.19
|Фондовые рынки АТР выросли 11 января, Topix завершил неделю максимальным скачком с сентября
Это интересно
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году
|Неизвестные похитили $1,1 млн в результате атаки на Ethereum Classic
|Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу
|Первый в мире гибкий смартфон оказался ужасным
|Только пять центробанков продвинулись в создании национальной цифровой валюты