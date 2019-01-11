В январе-ноябре страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,2% до 4,1 млрд гривен

В январе-ноябре 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 21,2% до 4,094 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,377 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-ноябрь заключено 7 092 079 договоров по ОСАГО, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года (6 759 276 договоров).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 11,8% до 1 923,499 млн гривен.

Из них 310,836 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 48,5% больше суммы, выплаченной в январе-ноябре 2017 года (209,265 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.