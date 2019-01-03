Темпы внедрения электронных договоров ОСАГО выше ожиданий - регулятор

Заключение внутренних электронных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) осуществляют 33 страховщика из 51, входящего в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ), что выше ожиданий регулятора рынка Нацкомфинуслуг.

"Такими страховщиками заключен 134661 электронный договор, что составляет 4,58% от количества заключенных договоров", - говорится в сообщении комиссии на ее сайте по итогам проведенного 28 декабря 2018 года заседания по вопросам исполнения функций Координационного совета МТСБУ.

Регулятор напомнил, что внедрение с 7 февраля прошлого года механизма заключения внутренних электронных договоров страхования - одна из составляющих реализации закона "Об электронной коммерции" в области страхования и первый шаг Нацкомфинуслуг по внедрению электронных сервисов в области страхования.

"Такие положительные результаты внедрения внутренних электронных договоров страхования обусловлены не только упрощением процедуры заключения соответствующих договоров, но и созданием механизма защиты потребителей страховых услуг от мошенников, использующих сферу страхования в схемах незаконного обогащения", - считают в Нацкомфинуслуг.

Регулятор отметил, что совместно с МТСБУ продолжает работу по нормативному обеспечению заключения внутренних электронных договоров. В частности, сейчас готовятся для представления в Кабинет министров изменения в Правила дорожного движения. Они должны обеспечить подтверждение наличия действующего договора для водителей, заключивших внутренний электронный договор, и нормативное урегулирование вопросов интеграции единой централизованной базы данных МТСБУ и информационных баз данных Нацполиции.

По результатам заседания Нацкомфинуслуг были также согласованы положения о порядке размещения средств Централизованных страховых резервных фондов защиты пострадавших в ДТП и страховых гарантий МТСБУ, говорится в сообщении.