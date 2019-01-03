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Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 20,3% до 1,2 млрд гривен за 11 месяцев
11:48 03.01.2019 |
Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 20,31% до 1 203,349 млн гривен за январь-ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Страховщики сократили выплаты по "Зеленой карте" на 0,84% до 10 490,284 тыс. евро.
Всего в январе-ноябре было заключено 702 244 договора страхования "Зеленая карта", что на 8,08% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.
Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.
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