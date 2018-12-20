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Страховщики Украины за 9 мес.2018 увеличили сбор чистых премий на 22,1%, валовых - на 11,1%
16:33 20.12.2018 |
Страховые компании Украины в январе-сентябре 2018 года собрали чистые премии на сумму 25,388 млрд грн, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 34,875 млрд грн (на 11,1% больше).
Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за девять месяцев 2018 года возрос на 6,6 п. п. к аналогичному показателю 2017 года и составил 72,8%.
В январе-сентябре текущего года страховщики выплатили 8,467 млрд грн чистых страховых выплат, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Уровень чистых выплат сократился с 34,4% с 33,3%.
По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 18,7% - до 8,755 млрд грн, уровень валовых выплат вырос - до 25,1% с 23,5%.
Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за девять месяцев 2018 года сократились на 11,6% - до 11,718 млрд грн, в том числе за счет уменьшения перестрахования внутри страны - на 10,5%, до 9,487 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов - на 16,2%, до 2,232 млрд грн.
Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов возросли в 3,6 раза - до 44,4 млн грн
Регулятор также отмечает, что за указанный период объем сформированных страховых резервов увеличился на 13,9% - до 24,833 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 14,6% - до 15,766 млрд грн, резервы по страхованию жизни - на 12,6%, до 9,067 млрд грн.
Вместе с тем при увеличении общих активов страховщиков на 4,7% - до 59,468 млрд грн объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 8,3% - до 38,297 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 2,8% - до 12,567 млрд грн.
Регулятор также сообщил, что за девять месяцев 2018 года количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) возросло на 10,5% - до 56,649 млн. Кроме того, количество договоров страхования с физическими лицами увеличилось на 10,5% - до 55,034 млн
По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 сентября 2018 года сократилось на 11 и составляло 285, в том числе СК life - 31 (9 мес. 2017-го - 34) и 254 non-life (262).
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