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Украинские страховщики за 9 мес. увеличили перестрахование в Германии на 49% и сократили в РФ на 63%
19:13 05.12.2018 |
Доля перестрахования украинскими страховщиками рисков в Германии в январе-сентябре 2018 года выросла на 49,3% - до 383,2 млн грн, тогда как в Российской Федерации сократилась на 63,1% - до 57,8 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
По данным регулятора, помимо Германии в ТОП-5 стран лидеров по перестрахованию украинских рисков также вошли Швейцария - 476,3 млн грн (+9,2%), Великобритания - 420,5 млн грн (+5,4%), Польша - 290,7 млн грн (+18,1%) и Австрия - 155,3 млн грн (-6,9%).
При этом регулятор отмечает, что за отчетный период снизились объемы перестрахования в Китае - в 15,2 раза, до 9,6 млн грн, на Тайване - на 54,2%, до 10,6 млн грн, в Сингапуре - в 6 раз, до 9,5 млн грн.
По данным Нацкомфинуслуг, за девять месяцев 2018 года объем исходящего перестрахования составил 11,719 млрд грн, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе перестрахование финансовых рисков сократилось на 4,7% - до 2,519 млрд грн, огневых рисков - на 1,8% до 1,727 млрд грн, грузов и багажа - на 63,8%, до 1,031 млрд грн, авиационное страхование - на 41,4%, до 251,1 млн грн, медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья) - на 21,1%, до 176,7 млн грн. При этом выросло исходящее перестрахование страхования от несчастных случаев - на 60,1%, до 323 млн грн, КАСКО - на 32,5%, до 878 млн грн, имущества - на 3%, до 2,477 млрд грн, "Зеленая карта" - на 4,6%, до 271,9 млн грн, ОСАГО - на 11,7%, до 203 млн грн.
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