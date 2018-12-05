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Нацкомфинуслуг намерена в 2019г пересмотреть требования к перестрахованию
15:27 05.12.2018 |
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Украины намерена в 2019 году изменить регулирование перестрахования рисков, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава регулятора Игорь Пашко.
"В следующем году мы хотим поработать в направлении упорядочивания перестрахования. Для нас это будет одно из приоритетных направлений, поскольку качество перестрахования - это важное условие обеспечения платежеспособности страховщика", - сказал он.
По словам И.Пашко, во-первых, комиссия намерена внести изменения в нормативы страховщиков, которые вступают в силу с 1 января 2019 года в части перестрахования путем сокращения доли перестрахования в резервах.
"На сегодняшний день у нас достаточно большая доля в резервах представлена правами требований к перестраховщикам. Разрешенная граница - до 50% от резервов, без ограничения на одного перестраховщика. Однако проведя анализ, увидели, что многие компании злоупотребляют этим, а качество страховых компаний, через которых осуществляется перестрахование, иногда оставляет желать лучшего. Естественно, у нас это вызывает обеспокоенность, и эту величину мы будем снижать", - отметил он.
Вторым направлением станет пересмотр порядка регистрации договоров перестрахования. Этот вопрос пока еще находится в стадии обсуждения, сообщил глава регулятора.
Кроме того, комиссия намерена инициировать внесение изменений в постановление Кабинета министров № 124 от 4 февраля 2004 года, касающееся требований к перестрахованию.
"Оно достаточно старое, его нужно пересмотреть. Таким образом, мы хотим повысить требования к перестраховщикам. Одновременно к внешним и внутренним. То есть, с одной стороны, мы будем снижать максимальную долю прав требований к перестраховщикам в резервах, а с другой - хотим повысить требования к ним и изменить порядок уведомления Нацкомфинуслуг о заключении договоров перестрахования с нерезидентами, а также регистрации договоров перестрахования", - уточнил И.Пашко.
Как сообщалось, по итогам девяти месяцев 2018 года операции по перестрахованию сократились на 11,6% - до 11,719 млрд грн, в том числе перестрахование у нерезидентов - на 16,2%, до 2,232 млрд грн.
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