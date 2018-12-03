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Страховщики Украины за 9 мес.2018 увеличили сбор чистых премий на 22,1%, выплат - на 18,3%
14:48 03.12.2018 |
Страховые компании Украины в январе-сентябре 2018 года собрали чистые премии на сумму 25,389 млрд грн, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
Из них по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") было собрано 8,713 млрд грн, что на 22% больше чем за девять месяцев годом ранее, медицинскому страхованию - 2,451 млрд грн (+21%), страхованию имущества - 2,407 млрд грн (+25,9%), страхование огневых исков и рисков стихийных явлений - 1,479 млрд грн (+33,2%), страхование ответственности перед третьими лицами - 1,321 млрд грн (+25%), страхование финансовых рисков - 1,251 млрд грн (-14%), страхование грузов и багажа - 1,113 млрд грн (+42,2%), страхование от несчастных случаев 981 млн грн (+35,5%) страхование медицинских затрат - 838,8 млн грн (+32,2), страхование кредитов - 371 млн грн (+66,3%), авиационное страхование - 337,4 млн грн (-37,7%).
Страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни, за отчетный период собрали 2,741 млрд грн чистых страховых премий, что на 35,6% больше чем за девять месяцев годом ранее, выплатили 536,8 млн грн страховых возмещений (+29,8%).
По данным регулятора, объем чистых страховых выплат в январе-сентябре текущего года увеличился на 18,3% до 8,467 млрд грн.
Из них большая часть выплат приходится на автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") - 4,149 млрд грн, что на 19,6% больше чем за аналогичный период годом ранее, медицинское страхование - 1,470 млрд грн (+22,9%), страхование финансовых рисков - 1,050 млрд грн (-11,4%), страхование имущества - 397 млн грн (в 2,1 раз больше), страхование медицинских затрат - 222,8 млн грн (+14,1%), страхование огневых рисков и стихийных явлений - 170,8 млн грн (в 4 раза больше), страхование от несчастных случаев - 139 млн грн (+21,6%), страхование кредитов - 63,5 млн грн (-38,8%).
Регулятор также отмечает, что операции по перестрахованию за 9 месяцев текущего года сократились на 11,6% - до 11,719 млрд грн, в том числе перестрахование у нерезидентов сократилось на 16,2% - до 2,232 млрд грн.
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