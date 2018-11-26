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Ведение военного положения не является основанием для отказа в страховой выплате - Нацкомфинуслуг
17:24 26.11.2018 |
Ведение военного положения не является основанием для отказа в страховой выплате, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб.
"Основная масса договоров, которые я видел, содержат норму, по которой в выплате может быть отказано, если убыток нанесен в результате вооруженных действий, а не просто при наличии военного положения. Поэтому в этом случае мы будем очень жесткими. Мы будем стоять на защите прав потребителей, будем действовать, согласно законодательству и заключенным договорам", - сказал он.
При этом Д.Ястреб допустил вероятность вариантов, когда убыток может быть связан с непосредственно военным положением, но это должно быть доказано и подтверждено документально.
По его словам, Нацкомфинуслуг уже обсуждает возникшую в стране ситуацию и после рассмотрения Верховной Радой данного вопроса даст соответствующие разъяснения.
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