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Страховщики Украины за 9 мес. 2018г увеличили страховые резервы на 15%
14:18 22.11.2018 |
Страховые компании Украины в январе-сентябре 2018 года сформировали страховые резервы в размере 24,8 млрд грн, что на 15%, или на 3,2 млрд грн, больше чем за аналогичный период 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.
По его мнению, рост страховых резервов связан как с общим увеличением объема страховых услуг населению и предприятиям, так и с усовершенствованием актуарной оценки страховых обязательств после введения Нацкомфинуслуг в пруденциальный надзор актуарного отчета за страховыми компаниями.
В структуре размещения страховых резервов по состоянию на 30 сентября 2018 текущие счета и депозиты в банках составили 52,8% (13,1 млрд грн), в ОВГЗ - 28,6% (7,1 млрд грн), права требования к перестраховщикам-нерезидентам - 9,3% (2,3 млрд грн), в недвижимости - 4,8% (1,2 млрд грн).
Как отметил А.Залетов, отсутствие предложений со стороны фондового рынка привели к тому, что инвестиции страховщиков в акции и корпоративные облигации составили менее 400 млн грн, или всего 1,5% страховых резервов.
Наиболее динамично, по его словам, выросли объемы вложения страховых резервов в ОВГЗ на 1,5 млрд грн (на 26,3%), депозиты в банках на 1,2 млрд грн (на 12,6%) и права требования к перестраховщикам-нерезидентам - на 434 млн грн (на 23,3%). Это связано, прежде всего, с новыми требованиям к размещению страховых резервов, которые предусмотрены Положением об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг №850 от 7 июня 2018 года и вступившего в действие в августе 2018 года, считает А.Залетов.
Изменение регуляторной базы способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и увеличению доходности их инвестиционной политики. Так, за девять месяцев 2018 года страховщики получили доход в размере 1,6 млрд грн, в т.ч. свыше 1 млрд грн составили проценты по депозитам, более 500 млн грн - доход по облигациям.
В целом относительно девяти месяцев 2017 года доходность инвестиций возросла на 15,4%, или на 219 млн грн (доходность облигации - на 24,3%, или на 103 млн грн, депозитов - на 8%, или 75 млн грн), сообщил член Нацкомфинуслуг.
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