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Участники рынка ОСАГО стали дисциплинированнее
14:56 12.11.2018 |
16 страховых компаний-членов Моторного (транспортного) бюро Украины (МТСБУ) из 51 улучшили как минимум одну из трех ключевых оценок деятельности по итогам III квартала 2018 года.
Об этом говорится на сайте МТСБУ.
Общую оценку деятельности страховщика улучшили СК «Юнивес», Европейский страховой альянс и СК «Галицкая» - все три компании получили высокую («зеленую») оценку. При этом у СК «Гардиан» показатель ухудшился (до «желтого»).
Второй ключевой показатель - оценка по качеству урегулирования убытков. Самый худший уровень («красный») у «АСКО-Медсервис», «Омега», «Саламандра», «Саламандра-Украина», «Страховой капитал». У 19 страховщиков - «желтые» оценки.
Показатели ухудшились у СК «Перша», «Киев Ре», «Евроинс Украина», «Граве Украина», «Альфа-Гарант», «Арсенал Страхование».
До высоких оценок поднялись «Ю.Ес.Ай», «УПСК», Украинская страховая группа, «Оранта Сич», «Международная СК», «Краина», «Экспресс страхование». Сохранили высокие результаты работы 20 страховщиков.
Третий показатель - оценка по показателю уровень жалоб от потерпевших на страховщиков. Самый худший уровень («красный») у АСКА, СК «Галицкая», «Гардиан», «Киев Ре», «Омега», «Просто страхование», «Саламандра», «Страховой капитал», «Юнивес». «Зеленую» оценку получили 39 СК.
У 26 компаний из 51 «зелеными» оказались все три показателя.
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