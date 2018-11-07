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Азия займет в будущем половину всего страхового рынка - Swiss Re
12:04 07.11.2018 |
На долю азиатского страхового рынка в ближайшее десятилетие будет приходиться 50% от общего объема выручки. Об этом интервью Bloomberg заявил генеральный директор швейцарского страхового гиганта Swiss Re Кристиан Мументаллер.
По словам главы Swiss Re, разрыв в азиатском страховании будет активно преодолеваться за счет развивающихся рынков. Мументаллер также отметил увеличение таких видов, как страхование от природных катастроф и страхование жизни.
Мументаллер также отметил, что незначительные темпы роста страхового рынка в Азии приведут к резкому росту спроса на страховые продукты и, соответственно, росту премиального дохода.
Несомненным лидером на азиатском страховом рынке, по мнению главы Swiss Re, выступает Китай, несмотря на некоторое замедление темпов роста в последние месяцы.
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