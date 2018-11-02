Страховщики Украины за 9 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,6%, выплаты - на 12,5%

Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-сентябре 2018 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,322 млрд грн.

Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за девять месяцев возросло на 4,4% - до 5,859 млн.

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования, согласно данным МТСБУ, увеличился на 12,5% - до 1,557 млрд грн. В том числе, 244 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 47% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 0,9%, до 98,422 тыс., из них с использованием "европротокола" - 27,720 тыс. (рост на 27,2%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых компаний.

