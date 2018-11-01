Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 22,4% до 1 млрд гривен за 9 месяцев

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 22,37% до 1 000,359 млн гривен за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики сократили выплаты по "Зеленой карте" на 0,17% до 8 473,798 тыс. евро.

Всего в январе-сентябре было заключено 587 986 договоров страхования "Зеленая карта", что на 7,92% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.