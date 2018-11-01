Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 22,4% до 1 млрд гривен за 9 месяцев
12:16 01.11.2018 |
Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 22,37% до 1 000,359 млн гривен за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Страховщики сократили выплаты по "Зеленой карте" на 0,17% до 8 473,798 тыс. евро.
Всего в январе-сентябре было заключено 587 986 договоров страхования "Зеленая карта", что на 7,92% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.
Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта
|ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018
|Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья
|Банкиры уверены, что в ближайшие дни безналичный доллар не начнет дешеветь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар снижается с максимума за 17 месяцев на фоне спроса на европейские активы
|Большинство фондовых индексов Азии 1 ноября выросли, Японию утянули вниз телекомы
|За 9 месяцев Международный инвестиционный банк сократил прибыль на 51% до 38,7 млн гривен
|НБУ понизил справочный курс гривни на 6,94 коп. до 28,1778 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.11.18
|Остатки средств на корсчетах банков 01.11.18
Это интересно
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде
|Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID
|Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina