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Валидность украинских полисов «Зеленая карта» проверяется полицией стран международной системы Green Card онлайн с 1 сентября
17:21 19.10.2018 |
Полиция стран международной системы Green Card с 1 сентября 2018 года проверяет валидность украинских полисов "Зеленая карта "онлайн", сообщил генеральный директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Владимир Шевченко в ходе общего собрания членов Бюро.
"С 1 сентября таможенная и дорожная полиция стран международной системы Green Card получили возможность проверять валидность украинских полисов "Зеленая карта" онлайн" через централизованную базу данных МТСБУ", - сказал он.
При этом, гендиректор МТСБУ подчеркнул, что теперь иностранная полиция по госномеру автомобиля может онлайн проверить действителен ли договор "Зеленая карта" и получить данные о страховщике, который выдал полис.
В.Шевченко также отметил, что в случае недействительности страхового полиса, украинскому водителю грозит штраф, который, например, в Польше составляет EUR1 тыс. и эвакуация автомобиля на штрафплощадку.
По данным Моторного бюро, в январе-августе 2018 года на территории стран системы "Зеленая карта" произошло 2,634 тыс. ДТП с участием и по вине украинских страхователей. Из них 714 ДТП в Польше и 605 ДТП в России, 283 ДТП в Германии. Сумма заявленных требований за этот период составила EUR8,47 млн., размер выплат EUR7,22 млн.
По выявленным 52 фальшивым украинским полисам за девять месяцев 2018 года выплачено EUR110,8 тыс., в 2017 году - EUR98,7 тыс. Из них 73,1% приходится на Россию, 7,7% - Турцию и 3,9% - Чехию.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
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