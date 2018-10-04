Страховщики Украины за 8 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21%, выплаты - на 14,2%

Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-августе 2018 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,962 млрд грн.

Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за восемь месяцев возросло на 4,6% - до 5,254 млн.

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования, согласно данным МТСБУ, увеличился на 14,2% - до 1,404 млрд грн. В том числе, 218,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 49% больше, чем за январь-август 2017 года.

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 0,05%, до 88,8 тыс., из них с использованием "европротокола" - 24,9 тыс. (рост на 27%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых компаний.

