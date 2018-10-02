Финансовые новости
- |
- 02.10.18
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 24,1% до 889,2 млн гривен в январе-августе
15:03 02.10.2018 |
Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 24,11% до 889,162 млн гривен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Страховщики увеличили выплаты по "Зеленой карте" на 1,42% до 7 843,2 тыс. евро.
Всего за январь-август было заключено 518 815 договоров страхования "Зеленая карта", что на 7,94% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.
Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти
|Рада пересмотрит принципы сотрудничества с ПАСЕ, если с делегации РФ снимут ограничения в обход резолюций - заявление
|10 из 83. Счет епископов - перебежчиков из УПЦ МП пошел на десятки
|Со лжи пошлины не берут: Почему Рудьковский оказался в тюрьме на России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины во вторник вернулся в «красную зону»
|Финкомитет Верховной Рады рекомендует принять закон о "сплите"
|Депозитные ставки для физлиц 02.10.18
|Доллар укрепляется к евро, снижается к иене 2 октября
|Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 24,1% до 889,2 млн гривен в январе-августе
|Японским биржам ужесточат правила хранения криптоактивов
|Фондовые индексы АТР снизились 2 октября, гонконгский Hang Seng упал более чем на 2%
Это интересно
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем
|Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения