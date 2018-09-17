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Страховой рынок Украины входит в десятку динамичных рынков мира
12:46 17.09.2018 |
Страховой рынок Украины по объему собранных платежей в валютном эквиваленте в 2017 году занял 61 место в мире, а по темпам роста - вошел в ТОП-10 наиболее динамичных рынков мира, отметил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, выступая на XVIII Международном финансовом форуме в Одессе в пятницу.
Он подчеркнул, что за последние 10 лет страховые компании Украины осуществили страховых выплат населению и предприятиям в размере более 67 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн возмещено благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными перестраховщиками и перестраховочными брокерами из Швейцарии, Великобритании, Германии, Польши, Австрии, США, Франции и др.
В текущем году, как и в предыдущие годы, во всех сегментах страхового рынка наблюдалась тенденция к росту объема предоставляемых услуг.
Так, за шесть месяцев 2018 года чистые страховые платежи увеличились на 24% и составили 16,7 млрд грн, чистые страховые выплаты - на 27%, до 5,9 млрд грн.
Размер страховых резервов, сформированных страховщиками, составил около 24 млрд грн (рост на 15,4%). На фоне сокращения на 14,5% объема перестрахования, на 58,6% увеличился размер компенсации перестраховщиков в страховых выплатах.
В первом полугодии 2018 года заключено свыше 36,6 млн договоров страхования с физическими лицами (рост на 8,2%), кроме обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте, количество договоров которого увеличилось на 12,8% - до 65,5 млн.
Урегулировано около 1,35 млн страховых случаев, в том числе 1,1 млн - связанных с болезнями и несчастными случаями физических лиц, около 128 тыс. повреждений и угонов автомобилей, а также последствий дорожно-транспортных происшествий, около 30 тыс. обращений за медицинской помощью наших граждан во время путешествий;
Долгосрочным накопительным страхованием жизни охвачено более 738 тыс. граждан, долгосрочные накопления которых составляют около 8,1 млрд грн, по которым получено инвестиционный доход в размере 334 млн грн.
Общий объем средств страховщиков, размещенных в банках, превысил 15,4 млрд грн, или 65% средств небанковских финансовых учреждений в банках.
Страховщиками инвестировано в ОВГЗ более 6,5 млрд грн, или 28% средств, инвестированных в этот финансовый инструмент отечественными предприятиями (кроме банков).
Домохозяйства Украины за январь-июнь 2018 года заключили договоров страхования на общую сумму 8,6 млрд грн, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Развитие отечественного рынка страховых услуг в современных условиях тесно взаимосвязано с развитием национальной экономики, поскольку позволяет аккумулировать значительные долгосрочные инвестиционные ресурсы, привлекая средства через пенсионные программы и программы страхования жизни. Расширение страхового бизнеса создает рабочие места, активизирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость экономики и смягчает последствия глобальных рисков, считает А.Залетов.
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