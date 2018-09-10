«Зеленая карта» подорожала на 5%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 4 сентября повысило на 5% стоимость полисов "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению на сайте бюро, последнее изменение тарифов было 26 мая.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

Стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысилась до 790 грн (ранее - 753 грн), для автобусов - до 2,968 тыс. грн (2,829тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 1,863 тыс. грн (1,776 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,257 тыс. грн (ранее -1,199 тыс. грн), автобусов - 4,122 тыс. грн (3,930 тыс. грн), грузовиков - 2,473 тыс. грн (2,358 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,582 тыс. грн и 6,911 тыс. грн соответственно, для автобусов - 14,428 тыс. грн и 26,695 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 11,707 тыс. грн и 22,096 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 575 грн, на один месяц - 846 грн, на полгода - 1,940 тыс. грн, на год - 2,763 тыс. грн.