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В январе-июле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,5% до 2,6 млрд гривен
09:10 05.09.2018 |
В январе-июле 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 20,5% до 2,576 млрд гривен по сравнению с 2017 годом (2,138 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за январь-июль заключено 4 587 736 договоров по ОСАГО, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (4 401 401 договоров).
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 15,2% - до 1 234,971 млн гривен.
Из них 186,303 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 45,4% больше суммы, выплаченной в январе-июле 2017 года (128,148 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
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