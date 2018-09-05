В январе-июле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,5% до 2,6 млрд гривен

В январе-июле 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 20,5% до 2,576 млрд гривен по сравнению с 2017 годом (2,138 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-июль заключено 4 587 736 договоров по ОСАГО, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (4 401 401 договоров).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 15,2% - до 1 234,971 млн гривен.

Из них 186,303 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 45,4% больше суммы, выплаченной в январе-июле 2017 года (128,148 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.