Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 24,93% до 764,370 млн гривен за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики увеличили выплаты по "Зеленой карте" на 0,6% до 6 895,135 тыс. евро.

Всего за январь-июль было заключено 425 111 договоров страхования "Зеленая карта", что на 6,16% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.