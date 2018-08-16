Страховий ринок демонструє позитивну динаміку

Страхові компанії - учасники Проекту «Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, у І півріччі 2018 року збільшили надходження валових страхових платежів на 17,2 % у порівнянні з І півріччям 2017 року - до 5,2 млрд. грн.

Валові страхові виплати за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 33,4 % - до 1,9 млрд. грн.

Загальний обсяг страхових резервів станом на 30 червня 2018 року збільшився на 47,0 % у порівнянні з аналогічною датою 2017 року і склав 5,7 млрд. грн.

Активи страхових компаній - учасників Проекту «Відкрите страхування» за результатами І півріччя 2018 року склали 11,4 млрд. грн. (збільшились на 21,9 %), а сукупний власний капітал учасників склав 4,0 млрд. грн. (збільшився на 1,4 %).

У структурі валових страхових премій за І півріччя 2018 року найбільша питома вага належить видам добровільного майнового страхування - 2575,8 млн. грн. (50,0 %). Валові страхові премії за видами добровільного особистого страхування (крім страхування життя) склали 1198,0 млн. грн. (23,2 %), з недержавного обов'язкового страхування - 1081,2 млн. грн. (21,0 %), з добровільного страхування відповідальності - 298,6 млн. грн. (5,8 %).

У структурі валових страхових виплат за І півріччя 2018 року найбільша питома вага належить видам добровільного майнового страхування - 838,8 млн. грн. (45,3 %). Валові страхові виплати за видами добровільного особистого страхування (крім страхування життя) склали 583,9 млн. грн. (31,5 %), з недержавного обов'язкового страхування - 420,6 млн. грн. (22,7 %), з добровільного страхування відповідальності - 9,3 млн. грн. (0,5 %).

За договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) валові надходження страхових платежів учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 32,7 % у порівнянні з І півріччям 2017 року - до 1110,0 млн. грн., валові страхові виплати - на 39,3 % (до 579,4 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 52,2 % (зріс на 2,5 в.п.).

За договорами добровільного медичного страхування валові надходження страхових платежів за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 18,0 % у порівнянні з І півріччям 2017 року - до 843,1 млн. грн., валові страхові виплати - на 23,4 % (до 527,2 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 62,5 % (зріс на 2,7 в.п.).

За внутрішніми договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) валові надходження страхових платежів за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 40,3 % у порівнянні з І півріччям 2017 року - до 657,0 млн. грн., валові страхові виплати - на 22,9 % (до 323,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 49,3 % (зменшився на 7,0 в.п.).

Участь у порівняльному аналізі показників діяльності в рамках проекту «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками І півріччя 2018 року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, АСКА, БУСІН, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС УКРАЇНА, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.