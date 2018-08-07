Страховщики Украины за I полугодие увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,9%, выплаты - на 16,2%

Страховые компании Украины-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-июне 2018 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,183 млрд грн.

Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за шесть месяцев возросло на 4,4% - до 3,905 млн.

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования, согласно данным МТСБУ, увеличился на 16,2% - до 1,066 млрд грн. В том числе 158,2 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 44,1% больше, чем за январь-июнь 2017 года.

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 0,4%, до 67,7 тыс., из них с использованием "европротокола" - 17,832тыс. (рост на 16,5%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых компаний.