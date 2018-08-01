Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 26,6% до 642,4 млн гривен в январе-июне

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 26,59% до 642,433 млн гривен за январь-июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики уменьшили выплаты по "Зеленой карте" на 0,38% до 5 979,750 тыс. евро.

Всего за январь-июнь было заключено 338 318 договоров страхования "Зеленая карта", что на 5,64% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.