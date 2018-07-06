В январе-мае страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 19,8% до 1,8 млрд гривен

В январе-мае 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 19,8% до 1,801 млрд гривен по сравнению с 2017 годом (1,503 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-май заключено 3 248 926 договоров по ОСАГО, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года (3 132 458 договоров).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 18,8% - до 904,921 млн гривен.

Из них 132,789 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 46,1% больше суммы, выплаченной в январе-мае 2017 года (90,898 млн гривен).