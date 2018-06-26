На членов системы прямого урегулирования ОСАГО за 4 мес. 2018 г. пришлось 48% заключенных договоров и 56% осуществленных выплат

Доля страховщиков-участников системы прямого урегулирования убытков (ПУУ) по количеству заключенных договоров ОСАГО в январе-апреле 2018 года составила около 48%, доля в общем количестве урегулированных страховщиками требований - 56%.

Как сообщается в информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) таким образом, доля требований, урегулированных по системе ПУУ, по количеству и сумме составляет более 15%, то есть почти каждый шестой страховой случай регулируется в рамках системы.

Бюро также уточняет, что на данный момент к Соглашению о прямом урегулировании, которое начало работу 1 декабря 2018 года, присоединились 18 компаний-членов МТСБУ.

Отмечается также, что за первые почти полтора года работы системы прямого урегулирования убытков (декабрь 2016/апрель 2018) в рамках ПУУ был урегулирован 11,655 тыс. страховых случаев, сумма страховых выплат составила более 185 млн. грн. За тот же период общее количество требований, урегулированных этими страховщиками за этот период, составила 63,755 тыс.шт., общая сумма выплат по таким требованиям - 995,810 млн грн.

Показатели средней выплаты по обычной системе и по системе ПУУ отличаются незначительно (отклонение 1,6%): средняя выплата по обычной системе - 15,620 тыс. грн, по ПУУ - 15,875 тыс. грн. Это свидетельствует о том, что определенные опасения относительно того, что при урегулировании убытков "своим" клиентам страховщики могут завышать размер страхового возмещения, оказались безосновательными, отмечается в сообщении.

МТСБУ отмечает, что 5% убытков, регулируемых в системе убытков, относятся к классу-2 (более 50 тыс. грн). Средняя сумма ущерба класса-1 составляет 12,5 тыс. грн., ущерба класса-2 - 77,3 тыс. грн.

Средневзвешенное отклонение в системе взаиморасчетов (отклонение между суммами фактических выплат страховщика пострадавшим, и суммой, компенсирована страховщику в системе ПУУ) составляет 2%. То есть сумма фактических выплат пострадавшим, и сумма, которая была компенсирована в рамках взаиморасчетов между страховщиками, имеющими незначительную разницу. Такое отклонение преимущественно нивелируется в рамках нескольких расчетных сессий, о чем свидетельствует анализ взаиморасчетов в системе ПУУ, отмечается в сообщении Моторного бюро.

При этом, средний срок урегулирования (показатели за январь-апрель 2018 по убыткам, по которым требования поступили и были урегулированы в указанный период): по рынку - 71 день, компаниями-не членами системы - 76 дней, компаниями-членами системы (требования не по ПУУ) - 66 дней, требования, урегулированные по системе - 38 дней

Как отмечается в сообщении, президиум МТСБУ на заседании 31 мая 2018 года приняла решение: начиная с итогов за второго квартала 2018 года дополнить перечень статистических показателей деятельности страховщиков, публикуются на сайте МТСБУ, новым показателем "Средний срок урегулирования требований (за ущерб имуществу), урегулированных по системе прямого урегулирования убытков".

