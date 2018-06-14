Депутаты предлагают разрешить компаниям по страхованию жизни привлекать платежи в валюте

Об этой заявил член комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак на международной конференции Insurance Next.

«Вчера на заседании комитета мы работали над законопроектом «О валюте», утвердили правку, которая позволит лайфовым страховщикам привлекать платежи в валюте, формировать резервы в валюте и выплачивать возмещения в валюте», - говорит Руслан Демчак.

Он уточнил, что для этого компаниям по страхованию жизни нужно будет получать лицензию НБУ. «Я думаю, что большинству компаний это не составит труда», - сказал член финансового комитета.

По мнению депутата, законопроект «О валюте» может быть принят во втором чтение во время текущей версии - до конца июля.