Страховщики Украины в І кв. увеличили сбор чистых премий на 26,7%, валовых - на 6,6%

Страховые компании Украины в январе-марте 2018 года собрали чистые премии на сумму 8,119 млрд грн, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 11,619 млрд грн (на 6,6% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") - на 461,2 млн грн, или 20,7%; страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 1,046 млрд грн, или 41%; страхование ответственности перед третьими лицами - на 365 млн грн, или 72,2%; страхование кредитов - на 224,8 млн грн, или в 3 раза; страхование жизни - на 193,8 млн грн, или 30,6%; страхование от несчастных случаев - на 163,6 млн грн, или 65,9%; медицинское страхование - на 143,8 млн грн, или 18,9%; страхование медицинских затрат - на 69,9 млн грн, или 40,3%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за І квартал 2018 года увеличилась на 11,1 п. п. к показателю І квартала 2017 года и составил 69,9%.

В январе-марте текущего года страховщики выплатили 3,099 млрд грн чистых страховых выплат, что на 37,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился с 35,3% до 38,2%

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 35,1% - до 3,167 млрд грн. Уровень валовых выплат увеличился с 25,5% до 27,3%.

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию - 54,4% и 56,1% соответственно; по видам добровольного личного страхования - 36,9% и 41,2%; по видам негосударственного обязательного страхования - 48,8% и 49,4%.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за І квартал 2018 года уменьшились на 20,9% - до 4,349 млрд грн, в том числе за счет уменьшения перестрахования внутри страны - на 22% (989,5 млн грн), до 3,499 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов - на 15,5% (156,3 млн грн), до 849,5 млн грн.

Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов увеличились на 11,2% - до 9,9 млн грн

Регулятор также отмечает, что за указанный период объем сформированных страховых резервов вырос на 9,4% - до 22,222 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 10,5% - до 13,911 млрд грн, резервы по страхованию жизни - на 7,7%, до 8,311 млрд грн.

Вместе с тем, при увеличении общих активов страховщиков на 1,6%, объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 2% - до 38,871 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 3,9% - до 12,364 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в І квартале 2018 года количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло на 4,9% - до 18,871 млн грн. Кроме того, количество договоров страхования с физическими лицами увеличилось на 2,7% - до 17,751 млн грн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2018 года сократилось на 15 и составляло 292, в том числе СК life - 32 (в І кв.-2017 - 39) и 260 non-life (307).