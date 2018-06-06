В январе-апреле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 17,2% до 1,4 млрд гривен

В январе-апреле 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 17,2% до 1,389 млрд гривен по сравнению с 2017 годом (1,185 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-апрель заключено 2 508 708 договоров по ОСАГО, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 471 640 договоров).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 20,1% - до 728,587 млн гривен.

Из них 104,792 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 43% больше суммы, выплаченной в январе-апреле 2017 года (73,287 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.