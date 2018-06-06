Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-апреле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 17,2% до 1,4 млрд гривен
21:15 05.06.2018 |
В январе-апреле 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 17,2% до 1,389 млрд гривен по сравнению с 2017 годом (1,185 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за январь-апрель заключено 2 508 708 договоров по ОСАГО, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 471 640 договоров).
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 20,1% - до 728,587 млн гривен.
Из них 104,792 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 43% больше суммы, выплаченной в январе-апреле 2017 года (73,287 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Минфин проверит законность получения субсидий
|Квартиры в Украине продолжат дешеветь, но очень медленно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-апреле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 17,2% до 1,4 млрд гривен
|Минфин повысил ставку 5-мес. ОВГЗ до 17,5% годовых
|В мае международные резервы снизились на 1,6% до $18,1 млрд
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1562 грн
|Депозитные ставки для физлиц 05.06.18
|Фунт дорожает 5 июня на росте индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании
Это интересно
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
|Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
|Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора
|Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода
|Xiaomi представила оболочку MIUI 10
|В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера