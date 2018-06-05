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МТСБУ снизило стоимость «Зеленой карты» на 4,2%
11:59 05.06.2018 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 26 мая 2018 года ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.
Согласно сообщению на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону понижения на 4,2%.
Последнее изменение тарифов было 17 апреля 2018 года.
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей снизилась до 753 грн (ранее - 786 грн), для автобусов - до 2,829 тыс. грн (2,954 тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 1,776 тыс. грн (1,855 тыс. грн).
Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,199 тыс. грн (ранее - 1,252 тыс. грн), автобусов - 3,930 тыс. грн (4,103 тыс. грн), грузовиков - 2,358 тыс. грн (2,521 тыс. грн).
Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,322 тыс. грн и 6,589 тыс. грн соответственно, для автобусов - 13,756 тыс. грн и 25,545 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 11,162 тыс. грн и 21,066 тыс. грн соответственно.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 548 грн, на один месяц - 807 грн, на полгода - 1,850 тыс. грн, на год - 2,634 тыс. грн
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
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