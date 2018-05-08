Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 30,61% до 324,235 млн гривен за январь-март текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики уменьшили выплаты по "Зеленой карте" на 4,89% до 2 823,455 тыс. евро.

Всего за январь-март был заключен 142 701 договор страхования "Зеленая карта", что на 4,45% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.