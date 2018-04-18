Страховщики Украины в 2017г. увеличили сбор чистых премий на 7,7%, валовых - на 23,5% - Нацкомфинуслуг

Страховые компании Украины в 2017 году собрали чистые премии на сумму 28,494 млрд грн, что на 7,7% больше, чем в 2016 году, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 43,432 млрд грн (на 23,5% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: страхование финансовых рисков - на 1,998 млрд грн, или на 55,5%, автострахование КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта" - на 1,355 млрд грн на 14,4%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 1,046 млрд грн, или 41%, страхование имущества - на 956 млн грн, или на 23,1%, страхование ответственности перед третьими лицами - на 831 млн грн, или на 39,7%, медицинское страхование - на 525,8 млн грн, или на 22,3%, страхование от несчастных случаев - на 471,4 млн грн, или на 56,3% страхование грузов и багажа - на 312 млн грн грн, или на 37,1%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за 2017 год сократился на 9,6 п. п. к показателю 2016 года и составил 65,6%.

В 2017 году страховщики выплатили 10,257 млрд грн чистых страховых выплат, что на 19,8% больше, чем годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился с 32,3% до 36%

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 19,2% - до 10,537 млрд грн. Уровень валовых выплат сократился с 25,1% до 24,3%.

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию 58% и 65,2% соответственно, по видам добровольного личного страхование 38,7% и 43,2%, по видам негосударственного обязательного страхования -37,9% и 38,1% соответственно.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за 2017 год увеличились на 44,7% - до 18,336 млрд грн. за счет увеличения перестрахования внутри страны, которое возросло на 71,6% или 6,271 млрд грн до 14,937 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов сократилось на 566 млн грн или 14,3% до 3,396 млрд грн.

Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов увеличились на 15% до 46,1 млн грн

Регулятор также отмечает, что за указанный период объем сформированных страховых резервов вырос на 9,2% до 22,864 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 10,4% до 14,474 млрд грн, а резервы по страхованию жизни выросли на 7,2% до 8,390 млрд грн.

Вместе с тем при увеличении на 2,3% общих активов страховщиков объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов выросли на 2,9% - до 36,085 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов вырос на 1,3% - до 12,831 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в 2017 году количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло на 15,7% до 70,658 млн. Кроме того, на 57,3% увеличилось количество договоров страхования с физическими лицами - до 66,915 млн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2017 года сократилось на 16 и составляет 294, в том числе СК "life" - 39.