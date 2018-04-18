Финансовые новости
- |
- 18.04.18
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинские страховщики жизни в 2017г увеличили сбор платежей на 5,7% - Нацкомфинуслуг
21:16 17.04.2018 |
Лайфовые страховщики Украины в 2017 году собрали 2,914 млрд грн валовых страховых платежей, что на 5,7% больше, чем годом ранее.
Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 96,6% страховых платежей за год получено от физических лиц, 3,4% - от юридических лиц.
В течение прошлого года количество застрахованных физлиц сократилось на 2% - до 4,077 млн. Кроме того, застраховано 1,533 млн чел., что на 11,2% больше, чем в 2016 году.
В 2017 году лайфовые компании Украины выплатили 556,3 млн грн - на 33% больше, чем за предыдущий год.
Величина изменения резервов сократилась на 1,8% - до 983 млн грн. При этом основная часть величины изменения резервов (863,8 млн грн) сформирована по другим договорам накопительного страхования.
По итогам года семь лайфовых страховых компаний получили отрицательное значение прироста резервов на общую сумму 113,4 млн грн в связи с досрочным расторжением договоров страхования.
Согласно данным Нацкомфинуслуг, прирост резервов по страхованию жизни составил 1,096 млрд грн. Наибольший прирост задекларировали четыре страховые компании - 285,9 млн грн, 216,4 млн грн, 185,7 млн грн и 162 млн грн.
Как сообщает Нацкомфинуслуг, количество лайфовых компаний в Украине по состоянию на 30 декабря 2017 года снизилось до 33 против 39 на аналогичную дату годом ранее.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке резко застопорился после вчерашнего провала
ТОП-НОВОСТИ
|Жаров жарит Дурова, Дуров дурит Жарова. Роскомнадзор сделал из себя посмешище в войне с Telegram
|Единая поместная церковь. Зачем Порошенко взялся нести крест Ющенко
|Скандал с БМП-1: Кто придумал “ зраду” с покупкой чешской бронетехники
|Матиос подал в суд на начальника Генштаба Муженко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке резко застопорился после вчерашнего провала
|Мошенники запустили фейковую криптогривну
|Barclays может начать торговать криптовалютами
|Страховщики Украины в 2017г. увеличили сбор чистых премий на 7,7%, валовых - на 23,5% - Нацкомфинуслуг
|Украинские страховщики жизни в 2017г увеличили сбор платежей на 5,7% - Нацкомфинуслуг
|Депозитные ставки для физлиц 17.04.18
Это интересно
|Фонарные столбы в Сингапуре хотят наделить функцией распознавания лиц
|Xiaomi организовала сбор средств на беговые смарт-кроссовки Huami Amazfit Antelope Light
|Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе
|Представлен Xiaomi Black Shark — игровой смартфон с жидкостной системой охлаждения и подключаемым контроллером
|Новые модели автомобилей в ЕС теперь должны быть оборудованы автоматической системой оповещения об авариях eCall
Если оборудованный eCall автомобиль попадает в серьезную аварию, система автоматически набирает единый номер экстренной помощи в Европе (112) и через спутниковую навигационную систему Galileo передает местонахождение автомобиля аварийным службам.
|Таможенники изъяли 24 кг украинских гривен в одногривневых купюрах при попытке контрабанды
|Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным