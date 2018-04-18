Украинские страховщики жизни в 2017г увеличили сбор платежей на 5,7% - Нацкомфинуслуг

Лайфовые страховщики Украины в 2017 году собрали 2,914 млрд грн валовых страховых платежей, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 96,6% страховых платежей за год получено от физических лиц, 3,4% - от юридических лиц.

В течение прошлого года количество застрахованных физлиц сократилось на 2% - до 4,077 млн. Кроме того, застраховано 1,533 млн чел., что на 11,2% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году лайфовые компании Украины выплатили 556,3 млн грн - на 33% больше, чем за предыдущий год.

Величина изменения резервов сократилась на 1,8% - до 983 млн грн. При этом основная часть величины изменения резервов (863,8 млн грн) сформирована по другим договорам накопительного страхования.

По итогам года семь лайфовых страховых компаний получили отрицательное значение прироста резервов на общую сумму 113,4 млн грн в связи с досрочным расторжением договоров страхования.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, прирост резервов по страхованию жизни составил 1,096 млрд грн. Наибольший прирост задекларировали четыре страховые компании - 285,9 млн грн, 216,4 млн грн, 185,7 млн грн и 162 млн грн.

Как сообщает Нацкомфинуслуг, количество лайфовых компаний в Украине по состоянию на 30 декабря 2017 года снизилось до 33 против 39 на аналогичную дату годом ранее.

