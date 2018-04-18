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Украинские страховщики в 2017г увеличили сборы платежей через посредников-резидентов на 48,4% - Нацкомфинуслуг
21:03 17.04.2018 |
Украинские страховые компании в 2017 году собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 131,128 млн грн платежей, что на 48,4% больше по сравнению с предыдущим годом (88,366 млн грн), сообщается на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
Количество заключенных через посредников-резидентов договоров за год увеличилось на 12,5% - до 4,240 тыс.
Согласно информации регулятора, из общей суммы собранных платежей премии по личному страхованию составили 115,02 млн грн (767 договоров), имущественному - 6,9 млн грн (166), обязательному - 2,250 млн грн (3,130 тыс.), страхованию жизни - 1,330 млн грн (33), страхованию ответственности - 5,621 млн грн (144).
Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг в прошлом году увеличилась на 56,7% - до 9,199 млн грн.
По данным Нацкомфинуслуг, страховые платежи, полученные страховщиками-нерезидентами по договорам страхования, составили 3,497млн грн, что на 19,3% меньше, чем в 2016 году. Вознаграждение по 32 заключенным договорам составило 619,5 тыс. грн (в 2016 году -747,8 тыс. грн). При этом регулятор отмечает, что за год выплаты по вышеуказанным договорам не производились.
Перестраховочные платежи, полученные перестраховщиками-резидентами по договорам перестрахования, заключенным брокером в пользу перестраховщика, в прошлом году выросли на 62,8% - до 17,223 млн грн (по 148 договорам). В том числе по договорам страхования имущества они составили 16,671 млн грн, ответственности - 525,5 тыс. грн, обязательного страхования - 26,2 тыс. грн. Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами по таким договорам, не производились. За предоставление данных посреднических услуг брокеры получили вознаграждение в сумме 1,627 млн грн (+78%).
Перестраховщикам-нерезидентам было передано в перестрахование по 318 договорам 1,06 млрд грн, что на 14% меньше, чем годом ранее. Выплаты были произведены на сумму 131,855 млн грн, что в 5,6 раза больше. Вознаграждение брокеров составило 25,992 млн грн (+9,3%).
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