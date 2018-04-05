Финансовые новости
- |
- 05.04.18
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-феврале страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 19,9% до 560 млн гривен
14:28 05.04.2018 |
В январе-феврале 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 19,9% до 559,979 млн гривен по сравнению с 2017 годом (466,982 млн гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за январь-февраль заключено 995 303 договоров по ОСАГО, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года (945 566).
Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 30,3% - до 362,433 млн гривен.
Из них 51,086 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 43,3% больше суммы, выплаченной в январе-феврале 2017 года (35,643).
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне
ТОП-НОВОСТИ
|Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
|Варшава снижает накал в конфликте с Киевом
|До свидания из Амстердама. Почему Саакашвили разлюбил Украину
|Когда можно будет пить воду из крана?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0669 грн
|В январе-феврале страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 19,9% до 560 млн гривен
|Международные резервы Украины в марте сократились на 1,2% из-за выплат по госдолгу – НБУ
|Фондовые индексы Азии выросли 5 апреля на ослаблении опасений торговой войны
|НБУ купил $50 млн на аукционе в четверг при предложении $110,2 млн
|Курсы валют по карточным операциям на 5.04.18
Это интересно
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
|Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах