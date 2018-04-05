В январе-феврале страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 19,9% до 560 млн гривен

В январе-феврале 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 19,9% до 559,979 млн гривен по сравнению с 2017 годом (466,982 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-февраль заключено 995 303 договоров по ОСАГО, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года (945 566).

Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 30,3% - до 362,433 млн гривен.

Из них 51,086 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 43,3% больше суммы, выплаченной в январе-феврале 2017 года (35,643).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.