Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 36,29% до 228,045 млн гривен за январь-февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики уменьшили выплаты по "Зеленой карте" на 2,64% до 1 913,016 тыс. евро.

Всего за январь-февраль было заключено 95 364 договоров страхования "Зеленая карта", что на 8,95% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.