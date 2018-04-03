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Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 36,3% до 228 млн гривен в январе-феврале
13:25 03.04.2018 |
Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 36,29% до 228,045 млн гривен за январь-февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Страховщики уменьшили выплаты по "Зеленой карте" на 2,64% до 1 913,016 тыс. евро.
Всего за январь-февраль было заключено 95 364 договоров страхования "Зеленая карта", что на 8,95% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.
Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.
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