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Страховой рынок Украины в 2017 г. покинули 20 компаний - Нацкомфинуслуг
16:39 14.03.2018 |
Из государственного реестра финансовых организаций Украины в 2017 году исключено 20 страховых компаний (14 - рисковые и шесть -страхования жизни) и внесена информация о четырех новых рисковых страховщиках, сообщается в публичном отчете деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынка финуслуг, в 2017 году.
Кроме того отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2017 года в Украине зарегистрировано 294 страховые компании, из них 261 специализируется на рисковом страховании и 33 страховании жизни.
На конец прошлого года в Украине зарегистрировано 56 страховых и перестраховочных брокеров, что на одного меньше чем в 2016 году.
По данным регулятора на начало 2018 года, в Украине зарегистрировано 378 кредитных союзов (на 84 меньше, чем на начало 2017 года), 415 ломбардов (-42), 22 администратора НПФ, 64 негосударственные пенсионные фонды, два доверительных общества и 818 финансовых компаний (с учетом кредитных организаций и юридических лиц публичного права, которые в связи с изменением законодательства изменили тип: финансовая организация на финансовую компанию).
Согласно данным регулятора, согласно госреестрам в Украине функционируют семь бюро кредитных историй, 136 аудиторов имеющих право проверки финансовых организаций (-29), 50 актуариев имеющих соответствующие свидетельства (+12), 41 временный администратор (+3), 304 аварийных комиссаров (+59) и 183 лица, которые не являются финансовыми организациями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (-19).
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