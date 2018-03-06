Страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию "Зеленая карта" на 40,73% до 128,472 млн гривен за январь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики также увеличили выплаты по "Зеленой карте" на 37,47% до 952,252 тыс. евро.

Всего за январь было заключено 54 176 договоров страхования "Зеленая карта", что на 11,80% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.

Украина является членом данной системы автострахования с 2005 года.