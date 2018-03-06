В январе страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,8% до 283,9 млн гривен

В январе 2018 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 21,8% до 283,871 млн гривен по сравнению с 2017 годом (232,981 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь заключено 512 953 договоров по ОСАГО, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года (473 092).

Согласно данным, общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за год увеличился на 40,7% - до 180,252 млн гривен.

Из них 26,563 млн гривен выплачено с использованием "европротокола", что на 67,2% больше суммы, выплаченной в январе 2017 года (15,887).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.