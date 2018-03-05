Лайфовые страховые компании, принимающие участие в проекте "Открытое страхование" Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), в 2017 году собрали 1,4 млрд грн страховых платежей.

Согласно пресс-релизу ЛСОУ, общий объем страховых резервов за год уменьшился на 31,1% по с равнению с 2016 годом - до 2,6 мдрд грн п.

Размер страховых выплат составил 217,2 млн грн.

При этом активы этих компаний по итогам года составили 3,2 млрд грн, совокупный уставный капитал - 190,8 млн грн.

Как отмечает ЛСОУ, по договорам страхования по достижении застрахованными пенсионного возраста наблюдается снижение объема премий на 68,4% (до 3 млн грн). По другим договорам накопительного страхования рост составил 0,12% - до 875,7 млн грн.

По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти поступления страховых премий возросли на 3,3%- до 84,5 млн грн.

По другим договорам страхования жизни по итогам 2017 года наблюдается увеличение страховых платежей на 7,1% по сравнению с 2016 годом - до 413,4 млн грн.

Проект ЛСОУ "Открытое страхование", основанный в 2008 году, в разрезе лайфовых страховых компаний разделен на две категории: внутренние данные (используемые для анализа непосредственно компаниями-участниками проекта) и внешние показатели, размещаемых на сайте ЛСОУ.

Данные за 2017 год на добровольной основе предоставили лайфовые компании "КД Жизнь", "МетЛайф", "АСКА-Жизнь", "ПЗУ Украина страхование жизни".

