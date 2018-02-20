Страховщики Украины в 2017 г. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 9,6%, количество договоров - на 5%

Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в 2017 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 9,6% по сравнению с 2016 годом - до 3,734 млрд грн, сообщил на общем собрании членов Моторного бюро его генеральный директор Владимир Шевченко во вторник.

По его словам за этот период было заключено 7,405 млн договоров ОСАГО, что на 5,5% больше чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 4,3% и составила 504,22 грн.

Страховщиками в 2017 году принято 122,1 тыс. решений о выплатах (+12,2%) на сумму 1,888 млрд грн (+34,3%). Из них 24,4 тыс. решений с использованием "европротокола" (+44,1%) на сумму 241 млн грн (+59,5%). Частота убытка за год возросла на 6,8% и составила 1,65%.

Говоря о количестве и суммах урегулированных требований, генеральный директор МТСБУ отметил, что средний размер выплаты за нанесение вреда жизни и здоровью потерпевших в ДТП в 2017 году составил 17,962 тыс. грн, за нанесение вреда имуществу - 15,386 тыс. грн

В.Шевченко также сообщил, что по предварительным данным, уровень выплат по ОСАГО в 2017 году составил 50,6%, в то время как годом ранее 41,3%.

По его словам, количество страховщиков-членов МТСБУ за три года сократилось на 25 и на сегодняшний день членами бюро являются 53 страховые компании. При этом на ТОП-10 страховщиков приходится 54% собранных премий и 55,3% осуществленных выплат, что свидетельствует о значительной концентрации на рынке. Средний срок урегулирования страхового события у ТОП-10 составляет 67 дней.

Гендиректор также отметил, что после применения Нацкомфинуслуг к страховым компаниям мер воздействия за несвоевременное внесение информации о заключенном договоре ОСАГО в Централизованную базу данных МТСБУ этот показатель значительно улучшился и на конец 2017 года составляя 81,6%, в то время как в мае этого же года - 48,8%.

Он также отметил, что в 2017 году количество жалоб поступившим в Моторное бюро на действия или бездействия страховщиков составило 1,942 тыс. (на 23,7% больше чем годом ранее ИФ) причем 80% из них приходится на затягивания страховщиками сроков выплат.