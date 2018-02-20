Страховщики Украины в 2017 г. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 9,6%, количество договоров - на 5%

По его словам за этот период было заключено 7,405 млн договоров ОСАГО, что на 5,5% больше чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 4,3% и составила 504,22 грн.
Страховщиками в 2017 году принято 122,1 тыс. решений о выплатах (+12,2%) на сумму 1,888 млрд грн (+34,3%). Из них 24,4 тыс. решений с использованием "европротокола" (+44,1%) на сумму 241 млн грн (+59,5%). Частота убытка за год возросла на 6,8% и составила 1,65%.
Говоря о количестве и суммах урегулированных требований, генеральный директор МТСБУ отметил, что средний размер выплаты за нанесение вреда жизни и здоровью потерпевших в ДТП в 2017 году составил 17,962 тыс. грн, за нанесение вреда имуществу - 15,386 тыс. грн
В.Шевченко также сообщил, что по предварительным данным, уровень выплат по ОСАГО в 2017 году составил 50,6%, в то время как годом ранее 41,3%.
По его словам, количество страховщиков-членов МТСБУ за три года сократилось на 25 и на сегодняшний день членами бюро являются 53 страховые компании. При этом на ТОП-10 страховщиков приходится 54% собранных премий и 55,3% осуществленных выплат, что свидетельствует о значительной концентрации на рынке. Средний срок урегулирования страхового события у ТОП-10 составляет 67 дней.
Гендиректор также отметил, что после применения Нацкомфинуслуг к страховым компаниям мер воздействия за несвоевременное внесение информации о заключенном договоре ОСАГО в Централизованную базу данных МТСБУ этот показатель значительно улучшился и на конец 2017 года составляя 81,6%, в то время как в мае этого же года - 48,8%.
Он также отметил, что в 2017 году количество жалоб поступившим в Моторное бюро на действия или бездействия страховщиков составило 1,942 тыс. (на 23,7% больше чем годом ранее ИФ) причем 80% из них приходится на затягивания страховщиками сроков выплат.