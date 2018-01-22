Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 19 января 2018 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону повышения на 5,4%.

Последнее изменение тарифов было 28 декабря 2017 года также в сторону повышения на 5,2%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 848 грн (ранее - 805 грн), для автобусов - 3,187 тыс. грн (ранее - 3,025 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 2,001 тыс. грн (ранее - 1,899 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,350 тыс. грн (ранее - 1,282 тыс. грн), автобусов - 4,427 тыс. грн (ранее - 4,202 тыс. грн), грузовиков - 2,656 тыс. грн (ранее 2,521 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,995 тыс. грн и 7,422 тыс. грн соответственно, для автобусов - 15,994 тыс. грн и 28,776 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 12,573 тыс. грн и 23,729 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 618 грн (ранее - 586 грн), на один месяц - 909 грн (ранее - 863 грн), на полгода - 2,084 тыс. грн (ранее - 1,978 тыс. грн), на год - 2,967 тыс. грн (ранее - 2,816 тыс. грн).

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

