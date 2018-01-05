Финансовые новости
- |
- 05.01.18
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
За 11 месяцев страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 8,7% до 3,4 млрд гривен
15:08 05.01.2018 |
В январе-ноябре 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 8,7% до 3,377 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (3,106 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за 11 месяцев было заключено 6,759 млн договоров по ОСАГО, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (6,451 млн).
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 36,7% до 1,720 млрд гривен.
Из них 218 млн гривен было выплачено с использованием "европротокола", что на 60% больше суммы, выплаченной в январе-ноябре 2016 года (135 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко купил дом стоимостью 552 грн за кв. м – декларация
|Курс гривни на межбанке не смог удержаться ниже 28 грн
|Между ЛНР и ДНР назревает очередной виток торговой войны
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Платежный гигант Visa оставил биткоин-пользователей из Европы без дебетовых карт
|Депозитные ставки для физлиц 05.01.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 5 января составил 28,2033 грн
|За 11 месяцев страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 8,7% до 3,4 млрд гривен
|Доллар перешел к росту в паре с евро 5 января, продолжает подъем к иене
|Трое основателей Ripple стали мультимиллиардерами
Это интересно
|Крупнейшие взломы и атаки в криптопространстве за 2017 год
|Дания открывает самую самую гуманную тюрьму в мире
|Тысячи топовых сайтов принимают незаметные контрмеры против блокировщиков рекламы
|Лотерея: 10 историй о том, как потерять все деньги
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет
|Первый электрический спорткар Porsche - Mission E - будет доступен в трех полноприводных модификациях
|LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей