За 11 месяцев страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 8,7% до 3,4 млрд гривен

В январе-ноябре 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 8,7% до 3,377 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (3,106 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за 11 месяцев было заключено 6,759 млн договоров по ОСАГО, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (6,451 млн).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 36,7% до 1,720 млрд гривен.

Из них 218 млн гривен было выплачено с использованием "европротокола", что на 60% больше суммы, выплаченной в январе-ноябре 2016 года (135 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.