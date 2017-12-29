МТСБУ повысило стоимость Зеленой карты с 28 декабря 2017г еще на 5,2%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 28 декабря 2017 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону повышения на 5,2%.

Последнее изменение тарифов было 28 сентября 2017 года также в сторону повышения на 3%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 805 грн (ранее - 765 грн), для автобусов -3,025 тыс. грн (ранее -2,874 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 1,899 тыс. грн (ранее -1,804 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,282 тыс. грн (ранее - 1,218 тыс. грн), автобусов -4,202 тыс. грн (ранее - 3,992 тыс. грн), грузовиков -2,521 тыс. грн (ранее - 2,395 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,691 тыс. грн и 7,045 тыс. грн соответственно, для автобусов -14,708 тыс. грн и 27,315 тыс. грн, для грузовых автомобилей -11,934 тыс. грн и 22,524 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 586 грн (ранее - 557 грн), на один месяц -863 грн (ранее -819 грн), на полгода -1,978 тыс. грн (ранее - 1,877 тыс. грн), на год -2,816 тыс. грн (ранее - 2,676 тыс. грн).

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.