МТСБУ повысило стоимость Зеленой карты с 28 декабря 2017г еще на 5,2%

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону повышения на 5,2%.
Последнее изменение тарифов было 28 сентября 2017 года также в сторону повышения на 3%.
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 805 грн (ранее - 765 грн), для автобусов -3,025 тыс. грн (ранее -2,874 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 1,899 тыс. грн (ранее -1,804 тыс. грн).
Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,282 тыс. грн (ранее - 1,218 тыс. грн), автобусов -4,202 тыс. грн (ранее - 3,992 тыс. грн), грузовиков -2,521 тыс. грн (ранее - 2,395 тыс. грн).
Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,691 тыс. грн и 7,045 тыс. грн соответственно, для автобусов -14,708 тыс. грн и 27,315 тыс. грн, для грузовых автомобилей -11,934 тыс. грн и 22,524 тыс. грн соответственно.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 586 грн (ранее - 557 грн), на один месяц -863 грн (ранее -819 грн), на полгода -1,978 тыс. грн (ранее - 1,877 тыс. грн), на год -2,816 тыс. грн (ранее - 2,676 тыс. грн).
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.