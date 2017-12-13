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Украинские страховщики за 9 мес. увеличили сбор платежей через посредников-резидентов на 49% - Нацкомфинуслуг
20:47 13.12.2017 |
Украинские страховые компании в январе-сентябре 2017 года собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 116,37 млн грн платежей, что на 48,9% больше по сравнению с январем-сентябрем 2016 года (78,135 млн грн).
Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), при этом количество заключенных через посредников-резидентов договоров за этот период сократилось на 18,7% - до 3,279.
Согласно информации регулятора, из общей суммы собранных платежей премии по личному страхованию составили 103,628 млн грн, имущественному - 4,634 млн грн, обязательному - 1,703 млн грн, страхованию жизни - 1,266 млн грн, страхованию ответственности - 5,110 млн грн.
Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг за девять месяцев возросла на 60% - до 6,817 млн грн.
По данным Нацкомфинуслуг, страховые платежи, полученные страховщиками-нерезидентами по договорам страхования за указанный период, составили 2,5 млн грн, что на 31% меньше, чем за этот же период 2016 года. Вознаграждение по 14 заключенным договорам составило 438 тыс. грн.
При этом регулятор отмечает, что за отчетный период выплаты по вышеуказанным договорам не осуществлялись.
Перестраховочные платежи, полученные перестраховщиками-нерезидентами по договорам перестрахования, заключенным брокером в пользу перестраховщика, за январь-сентябрь сократились на 22% - до 788,1 млн грн (по 211 договорам). В том числе по договорам страхования имущества они составили 454 млн грн. Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами по таким договорам, составили 27,091 млн грн.
За предоставление данных посреднических услуг брокеры получили вознаграждение в сумме 19,309 млн (+17,8%).
Перестраховщикам-резидентам через брокеров по 110 договорам было передано в перестрахование 5,177 млн грн, что на 24,6% меньше, чем годом ранее. Выплаты не осуществлялись. Вознаграждение брокеров составило 1,146 млн грн (+62%).
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