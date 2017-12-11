За 10 месяцев страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 8% до 3,1 млрд гривен

В январе-октябре 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 8,2% до 3,057 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,825 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за 10 месяцев было заключено 6,17 млн договоров по ОСАГО, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,89 млн).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 38% до 1,542 млрд гривен.

Из них 195 млн гривен было выплачено с использованием "европротокола", что почти в 1,5 раза больше суммы, выплаченной в январе-октябре 2016 года (120,6 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.