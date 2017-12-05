Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-октябре 2017 года сократилось на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 601,628 тыс., сообщается на сайте бюро.

Вместе с тем, по его данным, сумма начисленных страховых премий возросла на 5,3% - до 915,5 млн грн.

Размер возмещений, уплаченных по требованиям за январь-октябрь, увеличился на 12,5% - почти до EUR 9,7 млн, количество требований выросло на 6,89% до 4,129 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 56 страховых компаний, в том числе полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта" - девять компаний.

