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Количество договоров страхования "Зеленая карта" за 10 мес. сократилось на 3,58%, премии выросли на 5,3%
13:04 04.12.2017 |
Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-октябре 2017 года сократилось на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 601,628 тыс., сообщается на сайте бюро.
Вместе с тем, по его данным, сумма начисленных страховых премий возросла на 5,3% - до 915,5 млн грн.
Размер возмещений, уплаченных по требованиям за январь-октябрь, увеличился на 12,5% - почти до EUR 9,7 млн, количество требований выросло на 6,89% до 4,129 тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 56 страховых компаний, в том числе полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта" - девять компаний.
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