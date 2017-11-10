Электронный страховой полис по ОСАГО вступает в силу с 7 февраля 2018, - Нацфинуслуг

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг напоминает, что распоряжение комиссии, которое вводит в Украине электронный полис ОСАГО, вступает в силу с 7 февраля следующего года.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

27 сентября 2017 года в Министерстве юстиции Украины под №1197/31065 зарегистрировано распоряжение Нацкомфинуслуг от 31.08.2017 №3631 "Об утверждении изменений к положению об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", разработанное с целью внедрения "электронного полиса".

Распоряжением установлен порядок заключения внутренних электронных договоров ОСАГО ("электронный полис") и введена в Украине модель и принципы предоставления электронных услуг на страховом рынке.

Электронный полис позволит повысить уровень доверия граждан к электронным услугам в страховании, обеспечит принципы свободы договора в сфере предоставления страховых услуг.

Также распоряжением созданы дополнительные стимулы для повышения конкуренции на рынке страховых услуг, в результате применения современных IT-технологий.

Важным фактором предотвращения мошенничества на рынке страхования станет обеспечение МТСБУ возможности проверки страхователем факта регистрации предложения страховщика заключить электронный договор страхования в единой централизованной базе данных МТСБУ.

Благодаря внедрению электронного полиса вероятность приобретения полиса у мошенников сводится к минимуму, а потребители страховых услуг получают дополнительные гарантии будущих выплат.

Распоряжением предусмотрена возможность заключения договоров в бумажной или электронной форме, учитывающей потребности потребителей страховых услуг, которые не имеют технической возможности заключить внутренний электронный договор (учитывая необходимость обеспечения предоставления страховых услуг на всей территории Украины).

Нацкомфинуслуг совместно с МТСБУ продолжают работу по нормативному обеспечению заключения электронных договоров ОСАГО.

На данный момент изменения в Положение о единой централизованной базе данных по ОСАГО находятся на согласовании с государственными органами, завершается работа по разработке формы электронного полиса, что позволит к концу 2017 года утвердить его форму.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года Нацфинуслуг одобрила введение электронного страхового полиса по ОСАГО.