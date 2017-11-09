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За 9 месяцев страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 7,6% до 2,8 млрд гривен
15:16 09.11.2017 |
В январе-сентябре 2017 года страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 7,6% до 2,756 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,56 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.
Согласно данным бюро, за 9 месяцев было заключено 5,61 млн договоров по ОСАГО, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,352 млн).
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за отчетный период увеличился на 39% до 1,384 млрд гривен.
Из них 173 млн гривен было выплачено с использованием "европротокола", что почти в 1,5 раза больше суммы, выплаченной в январе-сентябре 2016 года (106,5 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.
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