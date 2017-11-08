Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-сентябре 2017 года сократилось на 4,13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 544,8 тыс., сообщается на сайте бюро.

Вместе с тем, по данным МТСБУ, сумма начисленных страховых премий возросла на 4,09% - до 817,5млн грн.

Размер возмещений, уплаченных по требованиям за январь-сентябрь, увеличился на 6,55% - до 8,466 EUR млн, количество требований выросло на 2,72% - до 3,702 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 56 страховых компаний, в том числе полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта" - девять компаний.